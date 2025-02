Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2025: Pia Si Toglie La Vita!

Ladal 10 al 14: Pia siladopo il ritorno di Gregorio, lasciando tutti profondamente sconvolti. Anche Vera e Lope attraversano un periodo difficile!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 10 al 14, al centro dell’attenzione ci sarà Pia che sirà la. L’apparente suicidio scuoterà profondamente Laed ovviamente in particolare Jana. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Alonso e Cruz ottengono la lista dei soldati che hanno perso lain guerra, e non figura il nome di Manuel e Curro. Nonostante il sospiro di sollievo, entrambi iniziano comunque a preoccuparsi che i due possano essere stati fatti prigionieri.