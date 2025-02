Panorama.it - La prima app porno arriva su iPhone (e Apple è infuriata)

A 18 anni dalla sua nascita,laappsu. Un caso curioso dal lato temporale, che diventa spinoso entrando nel merito di un tema che crea discordia. Perchéha sempre ritenuto i contenutigrafici inappropriati per il suo App Store, tanto da bloccarne la diffusione, così come tramandato da Steve Jobs, che a chi avvicinavarispondeva di “comprare un telefono Android”. Così Hot Tube, app che aggrega contenuti per adulti provenienti da siti a luci rosse, cambia la situazione in virtù della possibilità, limitata ai possessori europei dello smartphone con la mela, di scaricare applicazioni anche su store alternativi, come AltStore Pal. Un passaggio, quest’ultimo, reso possibile dalla maggior apertura verso elementi terzi, mirata per allentare il potere dei sistemi che dominano il mercato, indicata nel Digital Markets Act (Dma), in vigore nei Paesi membri dell’Unione Europea.