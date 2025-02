Panorama.it - La politica del matto - Panorama in edicola

Comuni, straordinarieQuindici donne comuni (ma straordinarie), scelte tra le 800 candidate di un concorso lanciato sui social, per celebrare i 60 anni dell'azienda di famiglia di Cristina Tardito, imprenditrice e stilista del brand Kristina Ti. A immortalarle nella loro quotidianità, in intensi scatti raccolti nel volume Reality, l'occhio ispirato del fotografo torinese Steve Panariti.Gli amici genialiMigliorano le nostre foto e i video, scrivono, traducono e riassumono. Aiutano a studiare e a lavorare. Grazie all’intelligenza artificiale, gli smartphone sono diventati assistenti talentuosi. Ecco i nuovi modelli e le funzioni più sorprendenti.Italiani popolo di venditoriSono 24 milioni le persone che svuotano gli armadi e le cantine su decine di app e siti per garantirsi un’utile entrata extra.