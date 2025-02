Panorama.it - La politica del matto - Anteprima Panorama

Antonio Rossitto racconta il prossimo numero di, in edicola domani mercoledì 5 febbraio. La copertina di questa settimana è dedicata a Donald Trump. "Oltre le minacce di dazi e annessioni, il richiamo delle imprese in America e il blocco dell'immigrazione, la strategia spiazzante di Donald Trump ha un lucido, inevitabile obiettivo: guidare l'Occidente nella sfida globale. Come rivale c'è la Cina. Se finalmente riesce a cambiare, l'Europa può essere partner".