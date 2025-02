Sport.quotidiano.net - La polemica. I vertici Aia promuovono l’operato di Chiffi. Per Rocchi non c’era il rigore su Thuram

Dopo la sfuriata di Simone Inzaghi nel post-partita riguardo ai recenti episodi arbitrali in cui è stata coinvolta l’Inter, ieri è filtrata anche la posizione deidei fischietti riguardo a quanto accaduto durante il derby di Milano. Promossodi Daniele, a cui è stato affidato il match, ma anche quello del Var Di Paolo e dell’Avar Doveri. Entrambi sono infatti stati tirati in ballo dal tecnico interista per un episodio specifico, quello del contatto avvenuto in area rossonera trae Pavlovic. In attesa di capire, quando verranno trasmessi gli audio a Open Var, quali siano state le considerazioni intercorse tra l’arbitro e i colleghi presenti nella sala di Lissone, quel che filtra daiarbitrali è che fosse giusto non intervenire per richiamareall’on-field review.