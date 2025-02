La poesia di Simone Cristicchi a Sanremo 2025 | Una missione bellissima

Leggi su Funweek.it

torna sul palco del Festival dinell’edizionee riannoda i fili proprio là dove li aveva già tessuti. Usando i fili dell’emozione più personale, intima, umana. E lo fa con un brano – Quando sarai piccola – scritto insieme a Nicola Brunialti su musica composta con Amara e arrangiata da Francesco Musacco. Una canzone profondamente intensa perché il legame ancestrale tra madre e figlio, nel momento in cui le generazioni si scambiano i ruoli accudenti. “Questa canzone è vita vera. È vita vissuta ogni giorno, ed è per questo che probabilmente mi sentirò nudo su quel palco. Racconto qualcosa che mi è successo e che mi succede quotidianamente”, esordisce il cantautore introducendo attraverso il brano sanremese anche il progetto ‘Dalle tenebre alla luce’. “Fin dal momento in cui è stato rivelato solo il titolo ho ricevuto migliaia di email e messaggi da persone che si sono sentite toccate da questo argomento.