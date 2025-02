Gamberorosso.it - La più grande catena di ristoranti cinesi è arrivata (anche) a Roma con le sue zuppe da comporre

Più di seimila locali in tutto il mondo con un volume d’affari impossibile da quantificare. Parliamo delladia marchio YangGuoFu Malatang, un brand che nasce in Cina nel 1993 e che nell'arco di trent’anni ha raggiunto ogni parte del mondo. In Europa però, l’espansione è avvenuta solo un anno fa esattamente a gennaio 2024 ma nel giro di 12 mesi sono state più di cento le aperture inaugurate tra Francia, Germania, Spagna, Belgio, Ungheria, Austria, Olanda, Inghilterra e oraItalia. Ha da poco inaugurato a, nel quartiere Esquilino in via dello Statuto, 52, il primo ristorante italiano a marchio YangGouFu Malatang.Un buffet con oltre 80 ingredienti da tuffare nel brodoLa formula è quella collauda del format YangGuoFu, che affonda nell’antichissima tradizione cinese, anzi per l’esattezza della regione dello Sichuan in cui ha origine il malatang che, letteralmente, vuol dire zuppa piccante (málà piccante e t?ng zuppa).