Impresaitaliana.net - La Partita del Cuore – il cuore di Adele, sabato il primo memorial al complesso sportivo La Paratina

Leggi su Impresaitaliana.net

Amleto De Vito: “Mia madre,, si è sempre donata agli altri, l’ultimo gesto di amore la donazione degli organi”Napoli. «Questo evento nasce in occasione dei nove anni dalla scomparsa di mia madre e vuole essere una testimonianza di come l’amore e il bene possano perdurare anche negli eventi più tragici della vita. La cosa che più mi rende più orgoglioso di lei è il suo essersi sempre donata agli altri con cura e affetto fino al suo ultimo gesto di amore incondizionato con la donazione degli organi».Così Amleto De Vito in occasione della presentazione delin onore della mamma “Ladel– ildi” che si è tenuto nell’Aula Mediterraneo dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli ed è stato l’occasione per ricordare, una donna umile, disponibile e solare che ha lasciato un’impronta impressa nella memoria di ogni persona che l’ha conosciuta.