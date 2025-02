News.robadadonne.it - La nuova foto di Kate Middleton scattata dal figlio Louis nella Giornata mondiale del cancro

del2025, il 4 febbraio,ha voluto condividere un’immaginedalpiù piccolo,, a pochi giorni dall’annuncio di remissione del tumore.Nell’immagine si vede la principessa del Galles, in penombra, immersanatura, le braccia alzate verso il cielo, e una caption dal signficato forte: “Non dimenticate di coltivare tutto ciò che va oltre la malattia. C”, accompagnato dall’hashtag #WorldCancerDay.ha dovuto rinunciare a gran parte dei suoi impegni pubblici nel 2024 a causa della diagnosi di, poco più di un anno fa, il 14 gennaio; dal momento dell’annuncio pubblico la principessa ha affrontato il percorso della chemioterapia, terminato a settembre, annunciando, 365 giorni esatti dopo, di essere in remissione: “È un sollievo, rimango concentrata sulla ripresa – sono state le sue parole -Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di, ci vuole tempo per adattarsi a unanormalità.