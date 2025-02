Sport.quotidiano.net - La ’nuova’ B Rivoluzione Samp, tris Palermo

C’è chi ha fatto la, chi solo ritocchi mirati. In generale è stato un gennaio scoppiettante per il mercato di Serie B che ha chiuso ieri i battenti. Vediamo come si sono mosse le rivali di Modena e Sassuolo. Rivoluzioni. Un vero e proprio restyling è stato quello didoria e Salernitana, due delle ’big’ che hanno maggiormente deluso nella prima parte di stagione. I liguri nelle ultime 24 ore, oltre ad Abiuso, hanno definito anche l’arrivo fra i pali di Cragno dal Monza, un intervento dovuto all’infortunio dell’altro nuovo arrivato Perisan, che aveva preso il posto di Silvestri andato a Empoli. I blucerchiati hanno quasi ricostruito la squadra, inserendo in attacco anche Sibilli (Bari) e Niang (era in Marocco), facendo scendere dalla A Oudin (Lecce) e regalando a mister Semplici anche Beruatto (Pisa), Altare (Venezia) e Curto (dal Como ma era a Cesena).