Quotidiano.net - La notte degli Oscar che imbarazza il Cremlino. E la stampa filo-Putin grida al complotto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbario 2025 – In una Russia sempre più paranoica, adesso anche laè diventata un’occasione per accusare l’Occidente di volerla attaccare e privarla della sua sovranità. Tutta colpa del film Anora di Sean Baker. Fra i candidati alla famosa statuetta come attore non protagonista c’è Jurij Borisov. L’artista è molto noto in patria per la sua attività al cinema e in teatro e in Anora recita per la prima volta in lingua inglese. Ma c’è un altro motivo per cui Borisov è noto alle cronache. L’interprete, da anni, è una delle voci più critiche all’interno del cinema russo nei confronti del regime di Vladimir. L’attore, in particolare, si è sempre scagliato con forza contro le teorie complottiste, così diffuse nel suo Paese, secondo le quali l’Occidente sarebbe determinato a cancellare la cultura russa.