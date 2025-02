Ilgiorno.it - La medicina delle emozioni. Immagini e ricordi che curano nei Diari della terapia intensiva

"Ciao, sono Valentina, l’infermiera che si è presa cura di te stasera. Sei stata ricoverata al pronto soccorso per un malessere. Durante la notte ti hanno ricoverata in. Sei ancora qui". “Qui” è “un reparto molto speciale”. Dove ogni paziente trascorre "i momenti terribili in cui ero in uno stato di sonno". Un mondo sospeso tra la vita e la morte. Dove le infermiere cercano di "camminare a passo leggero per evitare di svegliarti, mentre controllavo i parametri vitali". Appunti dallaeddi medici, infermieri e famigliari. Che riavvolgono il nastro di "questi giorni in cui non ero presente".che "mi hanno aiutato a capire cosa è successo, anche cosa stava passando mia figlia quando i dottori la chiamavano per dirle che forse non ce l’avrei fatta.