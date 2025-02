Secoloditalia.it - La maledizione di Gomorra: salgono a 10 gli attori arrestati. Gasparri: dietro quel film troppi misteri

Mitra in pugno, Marco Macor sparava dalla spiaggia di Castel Volturno e conla sequenza era diventato uno degli“simbolo” del. Lo hanno arrestato i carabinieri l’altra settimana per delle truffe agli anziani. Nella foto con lui c’era l’amico Ciro Petrone: qualche anno fa è stato identificato dai militari dell’Arma in una retata al banchetto nuziale del boss Salvatore Prinno, capo del centro storico. Era la «guest star» del matrimonio.Chi è Marco Macor, l’ultimo deglidifinito in carcereMarco Macor, tra glideltratto dal romanzo di Roberto Saviano, è stato arrestato con l’accusa di fare parte di un’organizzazione che truffava anziani in tutta Italia. L’uomo è finito in carcere col fratello Alberto. I due sono cugini di Giuseppe Macor, famiglia nota nel quartiere Forcella e che starebbe prendendo il posto dei Giuliano e Mazzarella.