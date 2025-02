La lotta di Bianca Balti nella giornata mondiale contro il cancro | Sembrava una condanna a morte ma oggi mi sento più viva che mai

Leggi su Open.online

«È sempre stato solo un giorno casuale che qualche post su Instagram mi ricordava». «Fino all’8 settembre 2024, il giorno in cui il, ovarico per essere precisi, è entratomia vita con una sensazione molto simile a una». Sono queste le parole che la modellaaffida a un post su Instagram, 4 febbraio,il. «Sebbene mia zia sia morta dial seno metastatico all’età di 39 anni e mia madre abbia avuto un mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia diagnosi, nel 2021, che ha confermato che sono portatrice del gene BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022, ho subito una doppia mastectomia preventiva. Ilnon poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo», continua la modella che sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2025.