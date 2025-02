Romadailynews.it - La Lazio batte il Cagliari e scavalca la Juve

Leggi su Romadailynews.it

Pretendevano di vincere tutte e due ma, secondo la regola inoppugnabile del calcio, i tre punti li ha portati a casa la squadra che ha segnato un gol più dell’avversaria. Alserviva più del pane la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, allai tre punti sono serviti perre lae prendere posto nella poltrona del quarto posto.Una bella partita, nella quale l’agonismo sardo ha avuto la peggio contro la superiorità tecnica dei romani. I gol non arrivano per caso.Il primo porta la firma di Zaccagni. È il 41’ quando Isaksen, appropriatosi il pallone, lo molla solo per vedere che cosa ne farà Hjsay. E Hjsay lo butta in mezzo dove ha visto che sta in agguato il capitano che, zac!, al volo infila Caprile.Ilnon ci sta a perdere e risponde sùbito aumentando, nel secondo tempo, al massimo l’impegno agonistico.