La Juventus non ha finito | prenotato il nuovo difensore e occhio alla clausola | CM IT

La Juve si è rinforzata soprattutto in difesa nel mercato invernale: il Dt Giuntoli lavora però per altri colpi nel settore difensivo in vista della finestra estivaMalgrado qualche brivido, laè riuscita a tesserare Kelly prima del gong del mercato nonostante qualche intoppo burocratico dell’ultima ora per il trasferimento dal Newcastle.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itIlinglese è il quarto colpo della sessione invernale della ‘Vecchia Signora’ dopo Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga. Uno di loro, probabilmente il giovane terzino ex Vitoria Guimaraes, resterà fuori dlista per la fase a eliminazione diretta della Champions League, visto che il regolamento impone di integrare la lista di ogni squadra con al massimo tre nuovi acquisti. Considerando le defezioni fino al termine della stagione dei lungodegenti Bremer e Cabal, oltrerottura con l’ex capitano Danilo, il Dt Giuntoli è intervenuto massicciamente per rimpolpare la retroguardia di Thiago Motta, ridotta all’osso negli ultimi mesi tra campionato e coppe.