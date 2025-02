Ilrestodelcarlino.it - La guerra e la legge del vincitore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 1860 l’Italia cedette Nizza e la Savoia alla Francia per il loro aiuto all’Italia di liberarla dagli austriaci così, dopo la secondamondiale, persa lal’Italia dovette cedere Rodi, Zara, parte dell’Istria con le città Pola e Fiume. Come l’Italia, l’Ucraina ha perso lacon la Russia e deve sottostare alladi chi perde e concedere alparte del suo terreno conquistato dall’invasore, (anche se non è giusto!). Fatta questa premessa perché non si propone a Putin, salvo il riconoscimento dei territori conquistati con la, ( in base a trattative) di entrare a far parte della Unione Europea? Così da nemico diventa amico. Nelvio Cesaroni