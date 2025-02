Lanazione.it - La grinta dei giovani traina l’Aquila. Ma per Rigucci c’è solo il pareggio

Leggi su Lanazione.it

La meglio gioventù delregala ad Atosundi sostanza a Poggibonsi utilissimo per la classifica. Certo, il merito del 2 – 2 che poteva essere persino qualcosa di più premia il lavoro e l’impegno dell’intera squadra ma gli uomini, pardon, i ragazzi copertina sono soprattutto due: il classe 2008, figlio d’arte, Francesco Galastri, gettato nella mischia dal tecnico aquilotto dal primo minuto e protagonista dell’azione del vantaggio iniziale di Orlandi e di alcune giocate da applausi, e il centravanti della Juniores, nato nel 2006 e all’esordio assoluto (Galastri aveva già debuttato per uno spezzone di gara con l’Orvietana) Elia Tommasini. Suo il gol dela 10 minuti dal 90’ quando i valdarnesi che sembravano in grado di gestire l’1 – 0 nel giro di soli 3 minuti si sono visti rimontare dalle "perle" di Cecconi e Boganini.