Strumentipolitici.it - La Grecia chiede alla UE più rigore nei controlli all’arrivo dei migranti

Leggi su Strumentipolitici.it

Laè uno dei Paesi col maggior afflusso didi tutta l’Unione Europea, in particolare dal Medio Oriente. Nel 2024 è aumentato il numero degli arrivi via mare, ma anche il numero dei respingimenti da parte delle autorità di Atene. Oggi il governo grecoa Bruxelles piùe più fondi in questo ambito.Le parole del ministroLa scorsa settimana il ministro della Migrazione e dell’Asilo Nikos Panagiotopoulos ha illustrato la situazionetivù nazionale. Ha esposto la richiesta di avere maggiori aiuti finanziari dUE per rafforzare il muro che costituisce la frontiera con la parte europea della Turchia. Il motivo è che la migrazione si è evoluta da questione anzitutto umanitaria a un’istanza fondamentale relativasicurezza. Ha aggiunto che nel 2025 la UE prenderà in merito misure più stringenti.