La Giovanile Rocca si arrende a Villaricca, Jsl Women in finale di Coppa Italia

Lanon riesce proprio ad invertire la rotta nel campionato di serie C di calcio femminile. Nella 2^ giornata di ritorno, la squadra biancoazzurra si è arresa (4-0) sul campo del, dove ha incassato due gol per tempo. In classifica, Minciullo e compagne occupano l’ultima.