La Figc non cambia. Un plebiscito, ora servono i fatti

A volerla leggere come una metafora del Paese, operazione sempre scivolosa, la rielezione di Gabriele Gravina a capo dellapotrebbe indurre all’ottimismo. Perché si è sempre detto che l’Italia non sa fare sistema, che la forza di squadra mostrata sui campi dagli atleti diventa un’utopia quando tocca a dirigenti e proprietà, ai rappresentanti di interessi di parte. Bene, possiamo anche voler fingere di credere che dietro il voto bulgaro che ha affidato a Gravina il suo terzo mandato ci sia un’unità di intenti delle diverse componenti che non ha precedenti nel terzo millennio e che non c’era di sicuro dopo il fallimento agli Europei, quindi l’altro ieri. Gravina può essere stato bravo a tessere rapporti per la rielezione, diventata scontata quando nessun rivale si è presentato. Adesso però tocca, a tutti, trasformare la fiducia in, in risultati concreti.