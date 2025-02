Ilgiorno.it - La fiducia di due Papi, i dischi di musica sacra, la condanna: chi è monsignor Massimo Palombella

Milano, 4 febbraio 2025 – I giorno bollenti di, direttore del coro del Duomo. Segnati dai malumori dei genitori di alcuni piccoli cantori, sfociati in una lettera di protesta inviata anche all’arcivescovo Mario Delpini. Milano , Duomo - in occasione dell’esecuzione della “Sinfonia dei Mille” di G. Mahler con l’Orchestra Sinfonica di Milano , Coro Sinfonico e Coro di voci bianche di Milano Coro AsLiCo e Pueri Cantores della cappellale del Duomo di Milano, direttore Claus Peter Flor (Milano - 2023-11-08, stefano de grandis / fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate Preceduti, qualche settimana fa, da una– in primo grado, va sottolineato – per una vicenda riguardante la presunta gestione illecita dei fondi del coro della Cappella Sistina, in seguito ad accuse risalenti al periodo in cui il sacerdote era alla guida dell’ensemble con sede a Città del Vaticano.