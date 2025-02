Lapresse.it - La Ferrari accelera, ricavi a quasi 7 miliardi

Lae porta i.La società di Maranello ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre 2024 e all’anno passato al 31 dicembre.Inetti sono stati pari a 6,677di euro, in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente, con consegne totali pari a 13.752 unità (+0,7% annuo). L’utile operativo (Ebit) è stato pari a 1,888di euro, in crescita del 16,7% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è stato invece pari a 1,526di euro, con utile diluito per azione pari a 8,46 euro. L’Ebitda è pari a 2,555di euro, in aumento del 12,1% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Ebitda pari al 38,3%.“Puntiamo alla qualità deipiù che ai volumi – dichiara Benedetto Vigna, amministratore delegato di– credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni.