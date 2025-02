Ilgiorno.it - La Fabbrica del Design. Un viaggio nella bellezza

Leggi su Ilgiorno.it

È la prima provincia in Lombardia per exportfiliera del legno-arredo, con affari da oltre 900 milioni di euro tra gennaio e settembre scorsi. La Brianza del “fare“ affida al mobile il suo marchio nel mondo, sinonimo di eccellenza e di gusto. Non è un caso se questa è conosciuta soprattutto come la terra dele dell’artigianato di qualità. Una terra fatta di una miriade di attività che vi racconteremo a partire da domani attraverso “Ladel“. È questo il titolo dell’appuntamento fisso che ogni settimana vi accompagnerà con due pagine del nostro quotidiano dedicate alle eccellenze brianzole. I numeri raccontano il valore di questo mondo: un fatturato di 2,7 miliardi di euro sui 10,8 miliardi dell’intera Lombardia, ben 1.754 imprese (di cui il 78% specializzato nell’arredo e il 22% nel legno), per un totale di 12.