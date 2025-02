Quotidiano.net - La denuncia di Marina La Rosa: “Mio figlio picchiato a Trastevere”

è diventato il Bronx”. Parole dure. Parole forti, quelle diLa. La ex concorrente del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi e, recentemente, de La Talpa, ha affidato a un video sui social network un lungo sfogo nel quale ha raccontato la disavventura capitata ale a un amico del ragazzo. “Miosabato sera stava facendo una passeggiata, serenamente. Era con un amico a, erano le 23 passate. Ha preso un pugno sul viso, ma si è girato e non ha capito neanche da chi fosse arrivato. Ha visto il suo amico che si stava rialzando perché era finito a terra, anche lui colpito da qualcuno. C’è questa moda, questo gioco di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone e non essere sgamati” ha raccontatoLa. "Sono andata a fare lain Questura e i poliziotti stessi mi hanno confermato che ormaiè praticamente il Bronx e loro il sabato sera sono dai tre ai sette poliziotti a gestire questa zona.