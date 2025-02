La crisi dell’automotive e la minaccia di dazi

Leggi su Ildenaro.it

All’inizio degli anni ’70, un avvocato di Asti mise in musica un racconto ispirato all’automobilismo all’italiana che, nel periodo appena successivo alla fine della guerra, stava muovendo le prime. sgommate. Paolo Conte, questo il suo nome, uomo di legge con la passione per il jazz, in uno di quegli anni compone e musica un episodio verosimile ambientato nell’Italia del 1946. Descrive con ottimismo una situazione che, già allora, cominciava a ripetersi con sempre maggior frequenza. Questo il sunto: un automobilsta, tra i pochi che, all’epoca, erano proprietari di un’automobile – la più accessibile era la Topolino, nel caso in specie color amaranto -, nonostante fossero iniziati i rincari della benzina, non rinunciava a spostarsi in auto. Un commento dell’autore a quell’aumento di prezzo, evidenzia che un litro della stessa costa più di un chilo di insalata.