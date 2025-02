Davidemaggio.it - La Coppa Italia torna con i quarti di finale

Il calcioprotagonista in chiaro con la, competizione che Mediaset ha in esclusiva fino al 2027. Il tabellone entra nella delicata fase deidi, che hanno sorprendentemente spinto la Rai a spostare le date del Festival di Sanremo.Il programma TV deidiSaranno Canale 5 e1 a trasmettere in diretta, a partire da questa sera, le quattro partite che stabiliranno chi accederà alle semifinali di aprile. Ecco il programma:martedì 4 febbraio Atalanta-Bologna (1, ore 21)mercoledì 5 febbraio Milan-Roma (Canale 5, ore 21)martedì 25 febbraio Inter-Lazio (Canale 5, ore 21)mercoledì 26 febbraio Juventus-Empoli (Canale 5, ore 21)Ogni incontro sarà seguito dallo studio live condotto da Monica Bertini, in compagnia dei vari ‘talent’ di Sport Mediaset.