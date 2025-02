Bergamonews.it - La Coppa Italia dell’Atalanta termina ai quarti: Castro gela il Gewiss, Bologna in semifinale

Bergamo. Vincenzono lo aveva già fatto con la Fiorentina tre anni fa, sempre aidi finale: un mancino di Milenkovic dal limite dell’area avevato ilStadium ed eliminato l’Atalanta. Stavolta, nella porta opposta, è un colpo di testa di Santiago– entrato in campo da tre minuti – a mettere fine alla corsa nerazzurra verso il ritorno a Roma: ilva in, la Dea saluta una competizione in cui mirava a cancellare le tre finali perse nell’era Gasperini. Rimandato all’anno prossimo.“Laè un obiettivo” e per questo Gasp di turnover non ne fa: in difesa dopo aver perso anche Kolasinac c’è la conferma di capitan Toloi, a sinistra ritorna Zappacosta dopo aver superato un’influenza particolarmente fastidiosa, davanti Pasalic fa il tresta, mentre in panchina trovano spazio i nuovi arrivati Daniel Maldini e l’ex di turno – anzi, uno degli – Posch.