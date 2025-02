Linkiesta.it - La conoscenza del caffè passa anche dal piatto

Leggi su Linkiesta.it

Seppur con ritardo,in Italia abbiamo messo in discussione il consumo di. La maggior parte di noi lo beve quotidianamente – si parla di circa trenta milioni di tazzine al giorno solo nei bar italiani –, poi c’è ila casa, il distributore dell’ufficio. È tutto un bere, un consumo radicalizzato concentrato sulla tecnica estrattiva, rigorosamente espresso o moka, perché in quegli strumenti e nella piccola tazzina abbiamo imparato a identificarci. Non ci è mai molto importato delin quanto ingrediente: qualità, provenienza, tostatura, non sono mai entrati, fino a ora, nella conversazione maniacale che possiamo fare sul cibo.Tuttavia, l’apertura culturale che stiamo sperimentando individualmente attraverso i viaggi sempre più frequenti all’estero, la maggiore esposizione ai racconti gastronomici dai social media, uniti alle nuove occasioni di consumo e a una diversa sensibilità rispetto al cibo, ci spingono a prendere in considerazioni modi alternativi da quelli cui siamo tradizionalmente abituati.