Iltempo.it - La classifica delle città più inquinate d'Italia: quale è la peggiore. "Rischi per la salute

Nel 2024, l'inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli preoccupanti nellene, con 25 centri urbani su 98 che hanno superato i limiti di legge per le polveri sottili (PM10). Il dato,rispetto al 2023, evidenzia un incrementoaree colpite, in particolare nelle regioni della Pianura Padana, come Lombardia e Veneto. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale "Mal'aria" di Legambiente riportato sul Corriere della Sera. Frosinone detiene il primato negativo con 70 giorni di sforamento dei limiti di legge, seguita da Milano (68), Verona (66), Vicenza (64) e Padova (61). Anche Venezia (61), Torino (58), Brescia (56), Monza (55), Napoli (54) e Cremona (52) registrano livelli critici. In molte, l'inquinamento è diffuso su più centraline: a Milano, per esempio, oltre alla stazione di via Marche, altre tre centraline hanno superato i limiti.