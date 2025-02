Cityrumors.it - La Cina sfida Trump: scatta la battaglia commerciale al WTO

Era attesa ed è arrivata puntuale. La risposta dellaai dazi di Donald. Pechino ricorre addirittura al Wto. I dazi dipotrebbero rendere più costosi i prodotti e la merce varia, più economica, proveniente dalla. Al centro della discussione non solo l’imposta i sé che, ad oggi, è pari al 10%. C’è anche la disposizione“de minimis” presa di mira dalle famose tasse all’importazione.Un botta e risposta con laCityrumors.it foto AnsaAdesso il cerchio si stringe e qualcosa si concretizza. Lainizia a ribellarsi. Pechino non ha tardato ad annunciare restrizioni. Segue a tutto ciò l’indagine antitrust contro Google.Donalde i Dazi: lasi preparaIl secondo governo diha stupito per motivi davvero differenti. Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato l’inserimento di PVH Corp, holding proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger, e della società statunitense di biotecnologie Illumina nell’elenco delle “entità inaffidabili”.