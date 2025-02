Ilfoglio.it - La Cina risponde ai dazi imposti da Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Laagli Stati Uniti suie annuncia tariffe del 15 per cento che prendono di mira il carbone e il gas naturale liquefatto (Gnl), più un ulteriore 10 per cento sul petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili importate dall’America. Tra le decisioni annunciate dal ministero del Commercio e dell’amministrazione generale della dogane in nome della “tutela della sicurezza nazionale e degli interessi” della Repubblica popolare cinese c’è anche la stretta che riguarda le esportazioni di metalli e metalloidi, a partire da tungsteno e molibdeno. Tutte le misure entreranno in vigore il 10 febbraio. La Repubblica popolare ha inoltre dichiarato di aver presentato un reclamo all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)“per difendere i suoi legittimi diritti e interessi” contro le misure tariffarie statunitensi “nell’ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto”, condannando le azioni degli Stati Uniti di “natura dolosa”.