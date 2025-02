Tpi.it - La Cina risponde ai dazi di Trump: tariffe su carbone, gnl e petrolio e un’indagine su Google

Il governo di Pechino ha risposto oggi aicommerciali imposti dagli Stati Uniti del presidente Donaldsu alcune merci prodotte in, annunciando nuovesule sui prodotti derivati ??dale dal gas naturale liquefatto provenienti dagli Usa, nonchésu.Nel fine settimana,aveva annunciato l’introduzione disulle importazioni da Messico, Canada e. Ma se, dopo aver avuto colloqui telefonici separati con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e con il premier canadese Justin Trudeau, le nuovecontro i due alleati, fissate al 25%, erano state sospese per 30 giorni, le restrizioni al commercio con Pechino, pari al 10% su tutte le importazioni, non sono state rinviate.Così oggi la Repubblica popolare ha annunciato le proprie contromisure, imponendo – a partire dal 10 febbraio – una tariffa del 15% sui prodotti derivati ??dale dal gas naturale liquefatto e un’altra del 10% sulgreggio, sui macchinari agricoli e sulle automobili di grossa cilindrata provenienti dagli Usa.