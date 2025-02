Lettera43.it - La Cina risponde ai dazi di Trump con nuove tariffe e un ricorso alla Wto

Martedì laha risposto con fermezza ai nuovistatunitensi sulle importazioni cinesi, imponendo a sua volta delledel 15 per cento su alcuni tipi di carbone e gas naturale liquefatto e del 10 per cento su petrolio greggio, macchinari agricoli, veicoli di grande cilindrata e camioncini. Questientreranno in vigore il 10 febbraio. Lestatunitensi, pari al 10 per cento su tutte le importazioni cinesi, sono entrate in vigore martedì. Il presidente Donald, che sta usando icome leva geopolitica, ha giustificato la misura sostenendo che Pechino non sta facendo abbastanza per fermare il traffico di droghe illecite negli Stati Uniti. Nel frattempo, lunedì,ha concesso al Messico un mese di tempo per negoziare sui, mettendo in stand-by l’applicazione delle annunciate