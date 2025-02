La Cina risponde a Trump | dazi al 15% su carbone e gas americani L’Europa resta divisa | Parigi spinge per la linea dura Bruxelles vuole il dialogo

Leggi su Open.online

La guerra commerciale tra Stati Uniti eentra nel vivo. Mentre Canada e Messico scelgono la via diplomatica per convincere Donalda rinviare di un mese l’introduzione dei, Pechino opta per la strategia opposta. Alle tariffe del 10% sulle importazioni dei prodotti made in China, entrate in vigore il 4 febbraio, il governo cinese ha risposto con un pacchetto di barriere doganali altrettanto significativo:al 15% sule il gas naturale liquefatto (Gnl) estratti negli Stati Uniti e un’ulteriore tariffa del 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili. Tutte queste aliquote entreranno in vigore il 10 febbraio e, spiega il ministero delle Finanze di Pechino, «sono state imposte per contrastare» iimposti da Washington.La risposta di Pechino aidiIn aggiunta ai contro-sulle importazioni americane, il governo di Xi Jinping ha presentato un reclamo all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) «per difendere i suoi legittimi diritti e interessi».