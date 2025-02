Genovatoday.it - La chiesetta di Sant'Agostino della Cella: storia, architettura e progetto di riqualificazione

Leggi su Genovatoday.it

Perchéè importante? La piccola chiesa difa parte del complesso ecclesiale dia Mariasituato in via Giovanetti a San Pier d’Arena. Il sacello è poco noto alla cittadinanza in quanto non direttamente accessibile dall’esternochiesa.