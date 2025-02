Ilrestodelcarlino.it - "La chiave? Contenere i tiratori. E i lunghi"

"Affrontiamo una squadra che è ben bilanciata tra gioco interno ed esterno – questo il commento di coach Priftis (foto) alla vigilia – il Petkimspor è stato costruito con tanti giocatori d’esperienza, buoni creatori di gioco e delle ali che tirano bene da fuori. La nostra difesa perimetrale sarà unamolto importante e dovremosoprattutto gli uno contro uno di Russell e Tyree, atleti in grado di creare sia individualmente che per i compagni". Il focus del tecnico della Pallacanestro Reggiana si sposta poi anche su gli altri protagonisti della squadra avversaria: "Non dovremo lasciare tiri aperti a Dotson ed Aldridge, così come sotto le plance dovremo prestare molta attenzione alla stazza di Williams ed Echenique". Quest’ultimo, più di altri, potrebbe essere una spina nel fianco anche se Reggio, proprio nel cuore dell’area, dovrà far valere l’esperienza di Faried e l’esplosività di Faye e Gombauld che in Basketball Champions League è il giocatore con la miglior valutazione complessiva (17,3) tra tutti i biancorossi.