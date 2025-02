Lanazione.it - La Casa della donna protagonista della formazione per nuovi centri antiviolenza a Cuba

Leggi su Lanazione.it

Cascina, 4 febbraio 2025 - Ladi Pisa, rappresentata da Giovanna Zitiello, aper dare il via alla prima fase dedicata alladi donne sul contrasto alla violenza di genere. “Da anni il nostro centropromuove con Cospe Onlus progetti di cooperazione internazionale, già messi in atto in Albania, Argentina, Afghanistan, Palestina”. Giovanna Zitiello, di ritorno da, ha raccontato il progetto: “Sono state coinvolte anche Francesca Pidone e Sara Leoni, coordinatrice e operatrice del Centro Anti Violenza. L'obiettivo è quello di attuare una strategia globale contro la violenza alle donne, un piano nazionale molto avanzato che preveda di strutturare sei municipi-territori del Paese (due nella città dell'Avana e quattro nell'oriente del Paese), seidi aiuto e accompagnamento a donne che subiscono violenza".