La carica dei 10mila al Campus dello studente

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Quale università o quale percorso post diploma scegliere? Cosa fare dopo la maturità? Una decisione importantissima su cui si interrogano ogni anno migliaia di famiglie e di studenti. Diecimila quelli pronti a fare il punto sulle opzioni post diploma ad Arezzo. Sono tanti quelli attesi per la due giorni di domani e giovedì 6 febbraio ad Arezzo Fiere e Congressi dove dopo il successoscorso anno torna per la sua seconda edizione, il Saloneorganizzato daOrienta. Al palaffari la principale manifestazione di orientamento italiana rivolta alle scuole della provincia e dei territori circostanti. Una due giorni per accompagnare studenti esse delle scuole superiori, nell'importante scelta del percorso da intraprendere dopo la maturità.