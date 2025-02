Ilrestodelcarlino.it - La capolista Maceratese è tornata a correre. Possanzini: "Orgoglioso dei nostri ragazzi"

"Da un anno sento che dobbiamo vincere per forza, la squadra lo sa ed è normale che icerchino ciò che offre un maggior controllo e meno rischi quando si è in vantaggio" Matteo, allenatore della, spiega il secondo tempo dei biancorossi che, in superiorità numerica, hanno gestito la partita contro il Matelica. " Come staff – spiega – siamo partiti in estate con un obiettivo chiaro: abbiamo cambiato tutto, 20 giocatori e l’ambiente, ma è normale che serva tempo, però abbiamo fatto 45 punti e siamo in corsa per la vittoria finale mentre ladella passata stagione ha chiuso l’anno a quota 43. Ivanno sostenuti e ringraziati, non giudicati". Il tecnico prosegue. "Nei campionati di altre regioni avremmo un buon vantaggio sulla seconda. Non abbiamo una squadra che possa battere chiunque con un largo margine: sonodei giocatori, a prescindere dal risultato finale".