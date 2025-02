Iodonna.it - La cantante ha combattuto contro un cancro alle ovaie e ha voluto mandare il suo messaggio di sostegno ai malati: «Non mollate mai, anche se è tosta»

Ci sono battaglie che segnano per sempre, che trasformano il dolore in consapevolezza e il vissuto in unpotente. Emma Marrone lo sa bene e, in occasione della Giornata mondialeil, ha scelto di condividere con i suoi follower un frammento della sua storia: un video in cui mostra le iniezioni che ha dovuto farsi dopo l’intervento per il tumore, accompagnato dnote di No More Drama di Mary J. Blige. Un gesto che non è esibizione di sofferenza, ma testimonianza autentica, un incoraggiamento per chi sta lottando. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima guarda le foto Emma Marrone, la diagnosi diarrivata per casoIl destino ha bussato alla sua porta quando meno se lo aspettava.