Iodonna.it - La calciatrice ha raccontato che il bacio che le diede l'allora presidente della federcalcio spagnola Rubiales le ha cambiato la vita

Leggi su Iodonna.it

««Mi ha afferrato la testa con foga. È stata questione di millesimi di secondo». Con queste parole, Jenni Hermoso ha descritto davanti ai giudici il momento in cui l’ex, Luis, l’ha baciata senza consenso. «Il mio capo mi stava baciando e questo non dovrebbe accadere». Un istante di pura gioia sportiva si è trasformato in una battaglia legale e mediatica che scuote il mondo del calcio iberico. Molestie sulle donne: come difendersi guarda le foto Jenni Hermoso e ilnon consensuale: la testimonianza davanti ai giudiciDurante l’udienza, Hermoso ha ribadito che ilnon è stato in alcun modo consensuale.