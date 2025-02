La bufala di Whatsapp e la terza spunta blu quando viene fatto uno screenshot

Leggi su Open.online

È tornata a circolare una vecchia leggenda metropolitana: quella delle tre spunte blu su. Secondo la recente narrazione, lablu indicherebbe che il vostro interlocutore haunodella conversazione privata. Una situazione sgradevole, che potrebbe scatenare non poche discussioni tra gli utenti dell’applicazione di messaggistica di Meta. Spieghiamo perché è una.Per chi ha frettaMeta non ha mai rilasciato alcuna comunicazione riguardo una fantomaticablu su Whatsap.Sul blog dinon è presente alcun annuncio a riguardo.L’app è fatta per tutelare la privacy degli utenti, fornendo diverse opzioni personalizzate per tale scopo. Una scelta del genere andrebbe contro questa filosofia da parte di Meta.A rafforzare la falsa narrazione è stato Tom’s Hardware, con un articolo successivamente rimosso.