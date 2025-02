La bomba atomica dell'Iran potrebbe arrivare «in pochi mesi». Il piano «rapido e rudimentale» che preoccupa gli Usa

Leggi su Open.online

L’Iran è al lavoro su un metodo più, seppur, per sviluppare velocemente un’arma. A esserne convinti sono ex funzionari statunitensi citati dal New York Times che mettono in relazione ilcon la presunta delusione per l’incisività delle armi iraniane contro le difese di Israele e degli Usa, che Teheran riterrebbe insufficiente. Al momento l’Iran non ha armi atomiche, ma ha aumentato vertiginosamente la propria produzione di uranio arricchito in seguito alla decisione del presidente americano Donald Trump di sfilarsi nel 2018 dall’accordo siglato nel 2015 in virtù del quale l’Iran aveva ridimensionato le proprie ambizioni nucleari in cambio di un allentamento delle sanzioni nei suoi confronti.L’Iran e la«in»L’ipotesi ventilata dal New York Times sarebbe emersa negli ultimidella presidenza Biden e trasmessa al team di sicurezza nazionale di Trump durante la fase di transizione.