Ilrestodelcarlino.it - La bellezza del parco delle Foreste. Casentinesi in un documentario

Ancora una volta, ilNazionale"buca" bellamente il video per mandare in onda, nella giornate di mercoledì 5 febbraio su Rai5, dalle 14.06, giovedì 6 dalle 6.38 e sabato 8 dalle 8.32, dopo essere già andato in vetrina su Rai3, ildal titolo "Rosso Casentino". Un, raccontato in maniera piacevole e coinvolgente da Lucrezia Lo Bianco che concentra con curiosità e passione l’antica storia, la ricchezza naturale e la biodiversità umana della grande area protetta del crinale tosco-romagnolo, che comprende anche una parte del territorio comunale sud-ovest di Bagno di Romagna. L’autrice è andata a scovare gli abitanti delNazionale, chi ci abita da sempre e anche coloro che negli anni hanno deciso di lasciare la città e scelto di vivere a stretto contatto con quello straordinario ambiente naturale.