Kvara-PSG l’investimento non sta fruttando | niente boom per le magliette

Leggi su Dailynews24.it

La maglia del georgiano è per ora un flop negli store del Paris Saint Germain. Poche vendite per il club francese L’acquisto di Khvichatskhelia da parte del Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, senza contare i bonus, dal Napoli non sembra aver suscitato, almeno per ora, l’interesse dei tifosi del club. I .L'articolo-PSG,non staper le