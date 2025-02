KTS Finance Lancia l’App Ufficiale per Rivoluzionare la Gestione di Assicurazioni e Investimenti

Leggi su Ildenaro.it

KTS, fondata nel 2018 da Ermal Kopani, è entusiasta di annunciare il lancio della sua app. Questa piattaforma rivoluzionaria ridefinisce il modo in cui gli utenti gestiscono le polizze assicurative e i prodotti di investimento, offrendo un’esperienza difinanziaria più veloce, trasparente e indipendente.di KTSconsente agli utenti di acquistare soluzioni assicurative e di investimento in pochi clic. Grazie a un’interfaccia intuitiva, permette di monitorare in tempo reale le richieste, generare preventivi personalizzati e ricevere aggiornamenti costanti. Accessibile sia su smartphone che su computer, garantisce unafinanziaria senza interruzioni e senza problemi per tutti gli utenti.Semplificazione dellaFinanziaria per i ClientiQuesta innovativa app centralizza tutte le operazioni finanziarie in un’unica piattaforma.