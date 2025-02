Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, è già bocciato l’amore: bianconeri già al lavoro per tenerlo. Svelato il piano per giugno

di RedazionentusNews24, è già: la dirigenza bianconera già alper. La Gazzetta dello Sport hailperL’impatto di Randalcon il mondontus è stato così positivo che istarebbero già studiando ilperanche oltre l’estate, quando scadrà il prestito secco dal PSG.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per comprarlo servirebbero almeno 65 milioni di euro per fare in modo che i parigini non facciano una minusvalenza. La, che non vorrebbe sborsare quella cifra, ha in mente un rinnovo del prestito per un altro anno con riscatto fissato nel 2026 a 45 milioni.Leggi suntusnews24.com