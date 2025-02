Juventusnews24.com - Kings League Italia, la prima giornata inizia benissimo! L’elenco degli ospiti presenti, sold out la Fonzies Arena e il risultato degli Zebras

di Redazione JuventusNews24, la: tutti i dettagli sulla competizione con anche ex bianconeri e gliÈ terminata laditanticome l’ex bianconero Marchisio, Luciano Moggi e Piqué oltre ai presidenti delle varie squadre. Tra queste ancheFC, squadra affiancata anche nella competizione dalla Juve, che è uscita sconfitta dal match contro i TRM per 4-2 con una tripletta di Caputo che ha ribaltato la doppietta di Tarasco.out lacon tanti spettatori per lo spettacolo di una competizione nuova e affascinante.Leggi su Juventusnews24.com