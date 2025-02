Gqitalia.it - Kendrick Lamar ha trionfato durante la serata dei Grammy in un canadian tuxedo

è apparso per la prima voltala cerimonia deidi ieri sera a metà della trasmissione, quando è salito sul palco - con un sorriso a malapena trattenuto - per ritirare il premio di disco dell'anno per il suo diss track "Not Like Us".Dedicando la vittoria alla sua città natale, Los Angeles - «Questa è la mia zona che mi ha sostenuto fin da quando ero un giovane cucciolo», ha detto -ha sfoggiato un look decisamente rilassato, con una giacca di jeans blu sbiadito di Maison Margiela, che ha indossato abbottonata su una T-shirt bianca, con jeans blu e scarpe da sera in pelle nera di Martine Rose (l'ultima volta cheha calcato il palco dei, nel 2023, ha indossato un look completo di Martine Rose). Ha accessoriato il tutto con una catena ricoperta di diamanti e un berretto Dodgers in denim personalizzato, che riportava anche il logo dell'agenzia creativa del rapper pgLang, realizzato su misura dalla sarta Christina Marie Rivera.